Η Αθηνά Ωνάση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εξειδικευμένης οικονομικής στήλης laminuteriches, αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού κολοσσού λιανικού εμπορίου Groupe Casino, βάζοντας τέλος σε μια παρουσία που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση αιφνιδίασε με αυτή την κίνηση που έκανε επιχειρηματίες, επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές καθώς κανείς δεν περίμενε μια τόσο ξαφνική αποχώρηση από μια γυναίκα που σπάνια πραγματοποιεί δημόσιες κινήσεις.

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Δισεκατομμυριούχος, αλλά σχεδόν αόρατη

Στο δημοσίευμα η Αθηνά Ωνάση περιγράφεται ως μια από τις πιο αινιγματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής οικονομικής ελίτ. Δισεκατομμυριούχος, αλλά σχεδόν αόρατη. Παρούσα σε κομβικές αποφάσεις, αλλά απούσα από τη δημοσιότητα.

Η επίσημη αιτιολογία για την αποχώρησή της κάνει λόγο αποκλειστικά για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση όχι μόνο δεν έκλεισε τη συζήτηση, αλλά φαίνεται πως άνοιξε ακόμη περισσότερο την όρεξη για σενάρια και ερμηνείες.

Η Αθηνά Ωνάση έχει χτίσει εδώ και χρόνια την εικόνα μιας γυναίκας που αποφεύγει συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας.

Εμφανίζεται σπάνια, κάνει επιλεκτικές κινήσεις και στη συνέχεια χάνεται ξανά από το προσκήνιο, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα και ένα πέπλο μυστηρίου που διαρκώς μεγαλώνει.

Η είσοδος στον κολοσσό Groupe Casino

Η συμμετοχή της στη Groupe Casino είχε προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή. Ήταν η άνοιξη του 2024 όταν η γαλλική αλυσίδα βρισκόταν στη δίνη μιας ιστορικής οικονομικής αναδιάρθρωσης,

Τότε η διοίκηση πέρασε σε ένα νέο επενδυτικό σχήμα με βασικό πρωταγωνιστή τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Daniel Kretinsky. Μέσα σε αυτό το νέο επιχειρηματικό τοπίο, η Αθηνά Ωνάση βρέθηκε ξαφνικά στα υψηλότερα κλιμάκια της εταιρείας, προκαλώντας έκπληξη ακόμη και σε στελέχη της αγοράς.

Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη γνωστή επιχειρηματική δραστηριότητά της εκτός του χώρου της ιππασίας και των επενδύσεων γύρω από τα άλογα υψηλών προδιαγραφών, που αποτελούν τη μεγάλη της αγάπη εδώ και δεκαετίες.

Όπως είχε τότε αποκαλυφθεί από γαλλικά δημοσιεύματα, καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή της είχε διαδραματίσει ο πατέρας της, Τιερί Ρουσέλ. Εκείνος φέρεται να μεσολάβησε για τη γνωριμία της με τον Daniel Kretinsky, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδό της στον επιχειρηματικό κολοσσό.

Σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, ο κύκλος αυτός φαίνεται να κλείνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ξεκίνησε: αθόρυβα, χωρίς δημόσιες εξηγήσεις και με ένα μυστήριο που συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις.

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