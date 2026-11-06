Η Αθηνά Ωνάση προχώρησε σε μια νέα αγορά στον χώρο της ιππασίας , αποκτώντας τη «Cossinelle», μια 13χρονη φοράδα με σημαντική παρουσία στους διεθνείς αγώνες υπερπήδησης εμποδίων.

Η «Cossinelle» ανήκει στη φυλή Holsteiner και μετρά 128 αγωνιστικές συμμετοχές και δύο νίκες.

Προηγούμενος ιδιοκτήτης της ήταν ο Sergiy Demchenko, ενώ είχε αγωνιστεί με αναβάτη τον Felix Koller.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας καταχωρίστηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας (FEI) στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Αυτή η νέα απόκτηση προστέθηκε στην πολυετή ενασχόληση της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση με τον ιππικό αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί σταθερό κομμάτι της ζωής της.

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