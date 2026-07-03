Σε μια νέα δικαστική περιπέτεια, αυτή τη φορά επιχειρηματικής φύσεως, εμπλέκεται η Αθηνά Ωνάση. Όπως αποκαλύπτει το ολλανδικό περιοδικό Quote, η «χρυσή» κληρονόμος βρίσκεται σε σφοδρή δικαστική διαμάχη με τον Ολλανδό επιχειρηματία Γιαν Τοπς. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της Stal Tops, μιας εκ των κορυφαίων και πιο ισχυρών εταιρειών παγκοσμίως στον χώρο της ιππασίας, με την υπόθεση να έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η Αθηνά Ωνάση, γνωστή για τη μεγάλη της αγάπη στα άλογα και την ιππασία, επένδυσε το 2022 στην εταιρεία Stal Tops, αποκτώντας σημαντικό ποσοστό των μετοχών της. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι σχέσεις των δύο πλευρών άλλαξαν ριζικά έναν χρόνο αργότερα, όταν πρώην δικηγόρος της Ωνάση αποχώρησε από τις εταιρείες της και ανέλαβε θέση στη Stal Tops ως γραμματέας της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη ρήξη, καθώς η Αθηνά Ωνάση θεωρεί ότι δημιουργείται σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Quote, η υπόθεση εξετάστηκε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Μπρέντα, όπου η Αθηνά Ωνάση στράφηκε κατά της πρώην δικηγόρου της. Η πλευρά της υποστηρίζει ότι η πρώην συνεργάτιδά της δεν της παρέδωσε κρίσιμα εταιρικά και οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη Stal Tops, στα οποία, ως μέτοχος της εταιρείας, θεωρεί πως έχει δικαίωμα πρόσβασης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η πρώην δικηγόρος της διαθέτει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την περιουσία και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από την περίοδο της συνεργασίας τους, γεγονός που –κατά τους ισχυρισμούς της– δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων μετά τη μετακίνησή της στην εταιρεία του Γιαν Τοπς.

Όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα horses.nl, η Αθηνά Ωνάση έχει προσφύγει και στο Επιχειρηματικό Δικαστήριο του Άμστερνταμ, καταλογίζοντας στον Γιαν Τοπς έλλειψη διαφάνειας και κακή οικονομική διαχείριση της Stal Tops. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις αρχές Ιουνίου το δικαστήριο φέρεται να πρότεινε στις δύο πλευρές να αναζητήσουν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από την Αθηνά Ωνάση ή τους εμπλεκόμενους σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα.

Πώς είναι σήμερα η Αθηνά Ωνάση

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Η 41χρονη κόρη της Χριστίνας Ωνάση έδωσε το «παρών» στο φαντασμαγορικό fashion show του διάσημου σχεδιαστή Stéphane Rolland στη Βαρκελώνη, και η εικόνα της δεν θύμιζε σε τίποτα την κοπέλα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Η Αθηνά Ωνάση δεν επέλεξε τυχαία το συγκεκριμένο σόου, καθώς τη συνδέει μια στενή φιλία με τον Γάλλο σχεδιαστή. Για την περίσταση, φόρεσε μια εκκεντρική ολόσωμη φόρμα σε έντονο κόκκινο χρώμα, η οποία διέθετε ένα παντελόνι τύπου σαλβάρι και έναν ιδιαίτερο ασύμμετρο ώμο με ενσωματωμένη κάπα, που έδινε έναν αριστοκρατικό, σχεδόν ανατολίτικο αέρα στην κίνησή της.

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