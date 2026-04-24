Αθηνά Ωνάση: Σπάνια εμφάνιση της «χρυσής κληρονόμου» στο σόου του Stéphane Rolland στη Βαρκελώνη

Η Αθηνά Ωνάση εξακολουθεί, στα 41 χρόνια της, να διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα της με απόλυτο έλεγχο.

Μετά από ένα διάστημα απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αθηνά Ωνάση έκανε μια σπάνια εμφάνιση, που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η παρουσία της στο fashion show του Stéphane Rolland στη Βαρκελώνη επιβεβαίωσε ότι παραμένει πιστή στις πολύ επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις της, επιλέγοντας προσεκτικά πότε και πού θα βρεθεί.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ένα προφίλ χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας τη συστηματική έκθεση. Παρότι το όνομά της συνδέεται με μια από τις πιο γνωστές οικογένειες παγκοσμίως, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική ζωή της μακριά από τα media, εμφανιζόμενη μόνο σε γεγονότα που έχουν για εκείνη ιδιαίτερη σημασία.

Η Αθηνά Ωνάση έχει αδυναμία στον Stéphane Rolland και την είδαμε τον Ιανουάριο να παρακολουθεί και την προηγούμενη πασαρέλα του. Αυτή τη φορά, η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Νυφικών της Βαρκελώνης. Η παρουσία της Αθηνάς Ωνάση έδωσε ένα επιπλέον αέρα λάμψης στο event, με τα βλέμματα να στρέφονται διακριτικά προς το μέρος της.

Όσο για την εμφάνισή της, κινήθηκε σε κατακόκκινους τόνους. Η Αθηνά Ωνάση επέλεξε ένα μονόχρωμο σύνολο δύο κομματιών, που συνδύαζε άνεση και κομψότητα. Το επάνω μέρος είχε ασύμμετρη λαιμόκοψη, ενώ το παντελόνι, σε πιο χαλαρή γραμμή, παρέπεμπε σε ανατολίτικο στιλ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σιλουέτα. Οι σατέν λεπτομέρειες έδιναν διακριτική λάμψη, χωρίς να βαραίνουν το σύνολο.

Στα αξεσουάρ, κράτησε χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας μαύρες γόβες και αποφεύγοντας τα έντονα κοσμήματα. Με αυτή την προσέγγιση, άφησε τα ρούχα να πρωταγωνιστήσουν, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία του «less is more».

Δείτε την εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση:

