Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Αθηνά Ωνάση Ρουσσέλ, η μοναδική απόγονος του μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση, κόρη της Χριστίνας Ωνάση και του τέταρτου συζύγου της, Τιερί Ρουσσέλ, εδώ και χρόνια ζει μία ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Αθηνά Ωνάση μετά τον θάνατο της μητέρας της μεγάλωσε με την οικογένεια του πατέρα της και της δεύτερης συζύγου του, Μαριάν “Γκάμπυ” Λαντχάγκε, μοντέλο από τη Σουηδία και μητέρα τριών ακόμα παιδιών του Ρουσσέλ.

Η μητέρα της Αθηνάς Ωνάση, Χριστίνα, δεν εμπιστεύτηκε ποτέ πλήρως τον Τιερί Ρουσσέλ, γεγονός που την οδήγησε να δημιουργήσει ένα διοικητικό συμβούλιο για να ελέγχει τα χρήματα της οικογένειας μέχρι να ενηλικιωθεί η Αθηνά. Οι διαχειριστές που επέλεξε η Χριστίνα για τη διαχείριση της περιουσίας ήταν ο Στέλιος Παπαδημητρίου, ο Παύλος Ιωαννίδης, ο Απόστολος Ζάμπελας και ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης.

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας της Αθηνάς, όλες οι δαπάνες που έκανε ο πατέρας της για λογαριασμό της έπρεπε να εγκριθούν πρώτα από το συμβούλιο, γεγονός που οδήγησε στον πατέρα της να απειλήσει να μετακομίσει στη Γαλλία, όπου θα έπρεπε να πληρώσει πολύ υψηλότερος φόρος εισοδήματος.

Tο 1999, ένα δικαστήριο του Βαντούζ διέταξε τη μεταβίβαση της διαχείρισης της κληρονομιάς της Αθηνάς στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Fides με έδρα την Λουκέρνη της Ελβετίας. Τότε, σε ηλικία 13 ετών, η Ωνάση δήλωσε ότι ένιωθε «μεγάλη απέχθεια για οτιδήποτε ελληνικό».

Σε μια από τις λίγες συνεντεύξεις της, που δημοσιεύτηκε στο Oggi, ένα ιταλικό περιοδικό, δήλωσε αργότερα ότι για «όλα τα προβλήματα της» έφταιγε το όνομα Ωνάση.

Στα 18 της η Αθηνά ανέλαβε τον έλεγχο της κληρονομιάς της μητέρας της. Μετά τα 21α γενέθλιά της το 2006, οι δικηγόροι της προσπάθησαν ανεπιτυχώς για να την ορίσουν ως Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς το διοικητικό συμβούλιο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τα προσόντα και η ίδια αρνήθηκε ότι ήταν κληρονόμος της περιουσίας του Αριστοτέλη Ωνάση. Επικαλούμενοι την κληρονομιά του παππού της στη μνήμη του Αριστοτέλη Ωνάση, οι εκπρόσωποι του συμβουλίου δήλωσαν ότι η Αθηνά δεν είχε καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή κοινή εμπειρία, καθώς και ότι δεν πήγε ποτέ σε κολέγιο και δεν είχε εργασιακή εμπειρία.

Τι κάνει σήμερα η οικογένεια Ωνάση – Ρουσέλ

Η αδερφή της Αθηνάς Ωνάση, Σαντρίν – kungahuset/Instagram

Η Αθηνά Ωνάση, όπως έχει γίνει γνωστό από γαλλικά δημοσιεύματα, ζει πλέον μόνιμα στη Φαλκενσβάαρντ, μια ήσυχη πόλη της Ολλανδίας με περίπου 30.000 κατοίκους, όπου απολαμβάνει μια ζωή ηρεμίας και απομόνωσης. Μάλιστα, έχει επενδύσει σε γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της CEO.

Από την άλλη η ετεροθαλής αδερφή της, Σαντρίν Ρουσέλ, σπούδασε στο Parsons School of Design της Νέας Υόρκης και δημιούργησε το brand Stilbaar. Σήμερα βρίσκεται στη θέση της διευθύντριας μόδας στην εταιρεία Circular Way.

Τα άλλη δυο ετεροθαλή αδέρφια της, Έρικ και Ιωάννα, εργάζονται στην εταιρεία SGFC, που ίδρυσε ο πατέρας τους.

Με πληροφορίες από: Oggi, Youweekly.gr

