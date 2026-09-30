Αποτέλεσε αναμφίβολα μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Με το έντονο ταπεραμέντο, τη δυναμική της σκηνική παρουσία και τη θετική της ενέργεια, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να στρέψει πάνω της τα βλέμματα. Ο λόγος για την Αθηνά Θεοδωρίδου.

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Το τουμπερλέκι από την Κωνσταντινούπολη

Η ίδια είχε μιλήσει ήδη από το 2016 για το ξεκίνημά της, σε συνέντευξη στους «Ψίθυρους». Όπως είχε αφηγηθεί, όλα άρχισαν το 2004, όταν οι γονείς της επέστρεψαν από ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και της έφεραν ένα τουμπερλέκι.

Ένα δώρο που για ένα άλλο παιδί μπορεί να αποτελούσε απλώς ένα μουσικό παιχνίδι, για εκείνη αποδείχθηκε καθοριστικό. Άρχισε να ασχολείται ουσιαστικά μόνη της με το όργανο, ακούγοντας ανατολίτικη μουσική και προσπαθώντας να αναπαράγει τους ρυθμούς. Αργότερα παρακολούθησε σεμινάρια και δούλεψε συστηματικά πάνω στα κρουστά.

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Από τα νυχτερινά κέντρα της Δράμας στο ΟΑΚΑ

Αυτοδίδακτη στο τουμπερλέκι, ξεκίνησε να παίζει από νεαρή ηλικία σε τοπικά μαγαζιά της πατρίδας της, της Δράμας. Η εξέλιξή της υπήρξε σταδιακή, περνώντας από τις πίστες της περιφέρειας στα μεγάλα νυχτερινά σχήματα της Αθήνας αλλά και σε εμφανίσεις στο εξωτερικό.

Στο ενεργητικό της καταγράφονται συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως η Πάολα, ο Βασίλης Καρράς, ο Σάκης Ρουβάς, ο Πάνος Κιάμος, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Χρήστος Κυριαζής.

Η Αθηνά Θεοδωρίδου είχε αποφασίσει κάποια στιγμή να απομακρυνθεί από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, απογοητευμένη από τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο. Μετακόμισε στην Κω και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στις ενοικιάσεις σκαφών, έχοντας ουσιαστικά αλλάξει σελίδα στη ζωή και την καριέρα της.

Το τηλεφώνημα της Άννας

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Ήταν Ιανουάριος όταν ένα βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο της Αθηνάς Θεοδωρίδου και από την άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε η φωνή της Άννας Βίσση. Αρχικά θεώρησε πως πρόκειται για φάρσα, καθώς μέχρι τότε δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Πολύ γρήγορα όμως, κατάλαβε πως η τραγουδίστρια αναζητούσε μια γυναίκα που να παίζει τουμπερλέκι δίπλα στον Μιχάλη Μπακάλη, ο οποίος εδώ και χρόνια παίζει κρουστά.

Όσο για το πώς τη βρήκε η τραγουδίστρια και τι αναζητούσε από εκείνη, η Αθηνά Θεοδωρίδου λέει: «Ήθελε μία γυναίκα με τουμπερλέκι και άρχισε να ψάχνει στο Google. Ανάμεσα σε κάποια ονόματα βρήκε και εμένα. Της άρεσε η ενέργεια, το πάθος και το παίξιμό μου».

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Αν παρακολούθησες τη sold-out βραδιά της Άννας Βίσση, ήταν αδύνατον να μην προσέξεις τα νέα πρόσωπα της μπάντας, με την Αθηνά Θεοδωρίδου να κλέβει τις εντυπώσεις! Το αστείρευτο ταλέντο της, ο αέρας με τον οποίο κινούνταν στη σκηνή και το ξεχωριστό της στυλ —κρατώντας το τουμπερλέκι και φορώντας μια ασημί κορδέλα— τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα. Η χημεία της με την Άννα Βίσση και ο χώρος που της δόθηκε στο πρόγραμμα την μετέτρεψαν δικαίως σε ένα από τα μεγαλύτερα highlights της συναυλίας.

Η ίδια, μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας σε ανάρτησή της για το όνειρο που είχε από μικρή να παίξει μουσική δίπλα στην Άννα Βίσση. Όπως σημείωσε, τα χρόνια πέρασαν, εκείνη μεγάλωσε, όμως το όνειρο παρέμεινε ζωντανό μέχρι τη στιγμή που έγινε πραγματικότητα.

Η μεγάλη στιγμή μπροστά σε 95.000 θεατές

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Τον Σεπτέμβριο, οι πρόβες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ μπήκαν στην τελική ευθεία. Η προετοιμασία ήταν απαιτητική, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να δίνει ιδιαίτερη σημασία ακόμη και στις λεπτομέρειες του ήχου και της συνολικής μουσικής παρουσίασης.

Και έπειτα ήρθε η μεγάλη βραδιά. Μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές, η Αθηνά Θεοδωρίδου βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ, έχοντας πλέον αφήσει πίσω της τα πρώτα χρόνια στη Δράμα και μια διαδρομή που είχε ξεκινήσει σχεδόν αθόρυβα.

Κορυφαία στιγμή για τη μουσικό ήταν το σόλο της μετά το «Παραλύω». Όσο λοιπόν βρισκόταν μπροστά στη σκηνή, η Άννα Βίσση της έδωσε χώρο να παρουσιάσει την αγάπη της για το συγκεκριμένο όργανο, δείχνοντας παράλληλα να απολαμβάνει το παίξιμό της. «Μου έδωσε σόλο και παραπάνω χρόνο και εγώ από το άγχος μου δεν το έπαιξα όλο. Ένιωθα σεβασμό που ήταν δίπλα μου. Μου έλεγε παίξε σόλο για τον κόσμο, μην μασάς, κάνε ό,τι θες, είναι η ώρα σου. Από το άγχος μου έκοψα το σόλο, ένιωθα σεβασμό που στεκόταν δίπλα μου».

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Από τη Δράμα μέχρι τη λαμπερή σκηνή του κατάμεστου ΟΑΚΑ, η ιστορία της Αθηνάς Θεοδωρίδου αποδεικνύει πως όταν πιστεύεις στο όνειρό σου, μπορείς να φτάσεις μέχρι την κορυφή.

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