Απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες ο δημοφιλής τράπερ Light και ο μάνατζέρ του, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο, πηγαίνοντας κόντρα στην εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώους τους δύο κατηγορουμένους τόσο για την παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών από κοινού και τη διακεκριμένη οπλοφορία πυροβόλων όπλων όσο και για την κατοχή κάνναβης.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτενώς τα μέσα ενημέρωσης τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Light εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι να φέρει στη ζώνη του τρία όπλα, ένα εκ των οποίων φερόταν να φέρει διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν είχαν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ναρκωτικές ουσίες. Τα τρία όπλα που εμφανίζονταν στο επίμαχο βίντεο δεν είχαν εντοπιστεί, ενώ ο καλλιτέχνης είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες γυρισμάτων μουσικού βιντεοκλίπ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη με κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας και αναπτύχθηκαν οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης, με το Δικαστήριο να καταλήγει στην αθώωση των κατηγορουμένων για τις προαναφερόμενες πράξεις, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

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