Χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, η Παναγιώτα Βλαντή και ο Γιώργος Κιμούλης βρέθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο προκειμένου να εκδικαστεί η μήνυση του σκηνοθέτη στην ηθοποιό για συκοφαντική δυσφήμιση. Μετά από αρκετές αναβολές, το δικαστήριο έκρινε αθώα την πρώτη, με την δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες να λαμβάνει τέλος.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποστήριξε ότι η ηθοποιός προχώρησε σε δύο δημόσιες τοποθετήσεις που, κατά τον ίδιο, έθιξαν την προσωπικότητα και την υπόληψή του. Η πρώτη έγινε τον Απρίλιο του 2023 μέσα από τηλεοπτική εκπομπή, ενώ η δεύτερη τον Αύγουστο του ίδιου έτους σε συνέντευξη που παραχώρησε σε έντυπο μέσο.

Η υπόθεση αυτή έρχεται στο τέλος της σήμερα, με το δικαστήριο να ανακηρύσσει την τελική απόφαση.

Τι υποστήριξε η Παναγιώτα Βλαντή στην απολογία της

Σύμφωνα με το iefimerida.gr η Παναγιώτα Βλαντή στην απολογία της υποστήριξε ότι η ίδια είχε πιστέψει τις καταγγελίες των συναδέλφων της, τις οποίες θεώρησε αξιόπιστες. Επιπλέον, είπε στο δικαστήριο πως όταν της εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού περιστατικά που σχετίζονται με συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη, την πίστεψε και θεώρησε πως είχε ηθική υποχρέωση να σταθεί δίπλα στους συναδέλφους της. Υπέρ της απαλλαγής της ηθοποιού τάχθηκε η εισαγγελέας της έδρας. Δέχθηκε τον ισχυρισμό της ηθοποιού ότι θεωρούσε αληθινές τις καταγγελίες και σημείωσε ότι δεν αποδείχθηκε πως η Παναγιώτα Βλαντή λειτούργησε με δόλο. Στο δικαστήριο κατέθεσε η Δώρα Χρυσικού, η οποία αναφέρθηκε σε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης, που όπως καταγγέλλει βίωσε από τον Γιώργο Κιμούλη.

Ο Γιώργος Κιμούλης από την μεριά του είπε μέσα στο δικαστήριο: «Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με την Παναγιώτα Βλαντή, δεν την έχω συναναστραφεί ποτέ και δεν έχουμε συνυπάρξει ποτέ. Βγήκε σε εκπομπή και με συκοφάντησε, είπα πως δεν θα δώσω σημασία όπως πράττω γενικά. Στη συνέχεια όμως έδωσε συνέντευξη και σε εφημερίδα και εκεί κατάλαβα ότι είναι αμετανόητη και θέλει να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Συνειδητά, δυο φορές με έθιξε και με συκοφάντησε», είπε ο Γιώργος Κιμούλης στο δικαστήριο.

Η ένταση μέσα στο δικαστήριο

Από την χθεσινή δίκη δεν έλειψαν και οι εντάσεις στη δικαστική αίθουσα, όπου βρέθηκε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Buongiorno». +

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αργύρη Ηλιάδη, επικράτησε ένταση όταν στο δικαστήριο εμφανίστηκε η Ζέτα Δούκα, η οποία έδωσε το «παρών» προκειμένου να στηρίξει την Παναγιώτα Βλαντή.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος, η είσοδος της ηθοποιού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δικηγόρου του Γιώργου Κιμούλη, Βασίλη Καπερνάρου, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στράφηκε προς το μέρος της και είπε: «Κοιτάξτε την γελάει με ειρωνεία. Αυτή εδώ η τριάδα!».

Το περιστατικό δημιούργησε ένταση στον χώρο των δικαστηρίων, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν τη λεκτική αντιπαράθεση, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά μέσα στην αίθουσα.

govastiletto.gr -Παναγιώτα Βλαντή – Γιώργος Κιμούλης: Στα δικαστήρια μετά από μήνυση του ηθοποιού για συκοφαντική δυσφήμιση