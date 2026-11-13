Μια απρόσμενη στιγμή επί σκηνής βίωσε η Alanis Morissette κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, καθώς έχασε την ισορροπία της και έπεσε ενώ ερμήνευε και χόρευε τη μεγάλη της επιτυχία του 1998, «Uninvited».

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από τη live εμφάνισή της την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, η 52χρονη ερμηνεύτρια παρασύρθηκε από την ένταση του κομματιού και στριφογύριζε στη σκηνή, με αποτέλεσμα τα μαλλιά της να μπλεχτούν στη βάση του μικροφώνου. Η βάση έπεσε, παρασύροντας και την ίδια στο πάτωμα.

Παρ’ όλα αυτά, η έμπειρη καλλιτέχνιδα αντέδρασε με απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να αφήσει το ατύχημα να χαλάσει τη ροή του σόου. Σηκώθηκε αμέσως, συνέχισε τον χορό της υψώνοντας τις γροθιές της στον αέρα και ολοκλήρωσε κανονικά τη συναυλία της.

Στα social media σχολιάστηκε με χιούμορ η πτώση της, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο επανήλθε. «Κατάφερε και πάλι να το κάνει να φαίνεται κουλ», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι ήταν «τόσο χαριτωμένη».

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