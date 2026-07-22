Περιπέτεια με την υγεία της είχε η Anita Brand, όπως ενημέρωσε η ίδια τους διαδικτυακούς της φίλους. Η αγαπημένη makeup artist και σύζυγος του Χάρη Χριστόπουλου ανέβασε μια φωτογραφία στα social media όπου φαίνεται καθισμένη στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, φορώντας ειδική ορθοπεδική επιγονατίδα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες του ατυχήματος.

Στην εικόνα που δημοσίευσε η Anita Brand, έγραψε με χιούμορ: «Ποιος με έφαγε;», αφήνοντας να εννοηθεί πως στάθηκε άτυχη ή, όπως λέγεται χαριτολογώντας, πως τη «μάτιασαν». Παρότι δεν αποκάλυψε τη σοβαρότητα του τραυματισμού της, η ανάρτησή της προκάλεσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν περαστικά.

Η Anita Brand εκτός από μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο του μακιγιάζ, είναι και μητέρα τριών παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Χάρη Χριστόπουλο, με τη μητρότητα να αποτελεί για εκείνη τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast Restart είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που συνοδεύουν την ανατροφή τριών παιδιών.

«Η μητρότητα είναι το πιο υπέροχο πράγμα που έχω κάνει, το πιο ουσιαστικό, αλλά και το πιο δύσκολο, ειδικά με τρία παιδιά. Η κούραση, η εξάντληση, το άγχος, τα νεύρα… Ήθελα πολύ να κάνω οικογένεια και παιδιά, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα το κάνω και το ήθελα. Αλλά όλη αυτή την κούραση που έρχεται από το μεγάλωμα των παιδιών δεν μπορούσα να το διανοηθώ», είχε εξομολογηθεί.

Η ίδια είχε παραδεχτεί πως μετά τη δημιουργία της οικογένειάς της οι προσωπικές της ανάγκες πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. «Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι έχω μπει σε τέταρτη μοίρα, πολλές φορές και σε πέμπτη. Δεν είμαι πια προτεραιότητα, μπροστά έχουν μπει τρία παιδιά και εγώ είμαι στη μοίρα μου. Δεν το λέω σαν παράπονο, είναι επιλογή. Για μερικά χρόνια ακόμα θα είμαι σε τέταρτη μοίρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Χάρης Χριστόπουλος – Anita Brand: Αποκάλυψαν το όνομα του τρίτου τους παιδιού