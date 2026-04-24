Ατύχημα για την Δανάη Παππά – Οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο!

Η Δανάη Παππά, όπως έγινε γνωστό μέσα από τις αναρτήσεις της, είχε ένα ατύχημα, για το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Εκεί, μετά την απαραίτητη περίθαλψη, διαπιστώθηκε ότι είχε ένα κάταγμα στο πόδι, το οποίο την υποχρέωσε να φορέσει νάρθηκα.

Η ίδια αναδημοσίευσε τα βίντεο των φίλων της, στα οποία φοράει γύψο λόγω του κατάγματος. Οι λεπτομέρειες για το πώς προκλήθηκε το ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν το έχει αφήσει να της χαλάσει την ψυχολογία, αφού επέστρεψε κανονικά στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, αποφασισμένη να μη το βάλει κάτω.

Παρά τη δυσφορία που της προκαλεί αυτή η αναποδιά, η ίδια παραμένει αφοσιωμένη στις εντολές των γιατρών, ενώ συνεχίζει παράλληλα την εργασία της στα γυρίσματα της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Η Δανάη Παππά δήλωσε σε παλαιότερή της συνέντευξη στο «Happy Day»: «Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα που θα μπορούσαν κάποιοι να τα είχαν αποφύγει και η ενέργεια πολλές φορές… είναι αυτοί οι άνθρωποι που σου ρουφάνε την ενέργεια και φεύγει από μέσα σου».

«Η ιστορία αυτή έχει τελειώσει οριστικά», ανέφερε στη συνέχεια για τον πρώην σύντροφό της, και συνέχισε για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα: «Δεν ξέρω, τα πράγματα είναι περίεργα, δεν θέλω κάτι αυτή η στιγμή ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει θα είμαι πολύ επιφυλακτική. Κάπως μου αρέσει αυτό το πράγμα. Προσέχω λίγο παραπάνω αλλά προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε, ό,τι θέλω πάντα θα το πω. Νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν ο εαυτός μου. Δεν είναι ότι δεν ήμουν εγώ, είναι σαν να μην ήθελα τόσο πολύ να φανεί; Δεν ξέρω τι ήταν».

