Ένα αναπάντεχο ατύχημα είχε ο Σάββας Πούμπουρας, ο οποίος ενημέρωσε τους ακολούθους του στο Instagram πως έσπασε δύο δάχτυλα του ποδιού του. Στα 45 του χρόνια, ο παρουσιαστής παραδέχτηκε πως είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει έναν τέτοιο τραυματισμό, επιλέγοντας ωστόσο να εστιάσει στη θετική στάση και τον ψύχραιμο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το συμβάν.

«Έσπασα 2 δάχτυλα στο πόδι. Οk. Το θέμα είναι ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ να πεις σε υπερδραστήριο άτομο να μείνει ακίνητος… ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ μλκ. Αύριο προπόνηση και όπου πάει. Ο λόγος που γίνεται αυτό το story είναι όχι για οίκτο, αλλά για να κάνουμε μαζί το ταξίδι του: “Όταν σου λένε δεν γίνεται”, να τους δείχνεις ότι μπορείς να το κάνεις χειρότερα», έγραψε ο Σάββας Πούμπουρας.

Στη δεύτερη ανάρτησή του, σημείωσε: «Ο δάσκαλος με έβρισε και με έστειλε σπίτι. Με το νέο έτος πάλι… Σας παρακαλώ μην στέλνετε “περαστικά”. Μην το κάνετε. Ό,τι ανεβαίνει έχει να κάνει με τη διαχείριση του στρες και την αλλαγή της καθημερινότητας σε τέτοιες συνθήκες. Αν μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε 1 γραμμάριο γνώσης από τέτοιες καταστάσεις, καλό είναι».

Σήμερα το πρωί, σε βίντεο που ανέβασε, ο Σάββας Πούμπουρας ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παθαίνω κάτι τόσο σοβαρό, 45 χρόνια τώρα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μου το έφερα στο τέλος της χρονιάς, σαν να μου λέω: κάλμαρε λίγο, μάθε κάτι μέσα από αυτό. Κάτι θέλει να μου μάθει. Μια χρονιά άκρως διδακτική για μένα. Επίσης σε ένα πολύ μικρό ποσό, μπορώ να καταλάβω πώς ζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα».

Τα τελευταία χρόνια, ο Σάββας Πούμπουρας απέχει από τα τηλεοπτικά πάνελ, εστιάζοντας στα social media.

