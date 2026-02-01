Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε μέσω βίντεο στο Instagram ότι υπέστη ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι της, χτυπώντας το πόδι της στην τραπεζαρία.

Αρχικά δεν ένιωσε ιδιαίτερο πόνο, όμως στη συνέχεια το γόνατό της δεν μπορούσε να λυγίσει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παραμείνει στο σπίτι μέχρι τη Δευτέρα, όταν και θα επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της στο STAR.

Στο βίντεο η τραγουδίστρια περιέγραψε με χιούμορ, αλλά και πόνο τη στιγμή του ατυχήματος: «Καθόμουν στην τραπεζαρία και προσπαθούσα να βρω κάτι για τον Ετεοκλή. Σηκώθηκα με φόρα και χτύπησα το γόνατό μου στην τραπεζαρία… Κλασικό μου, έχω σακατέψει τα πόδια μου σε όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Τώρα δεν μπορώ να λυγίσω το γόνατο, πονάω, υποφέρω».

Η Ελένη πρόσθεσε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι αναγκαστικά ξάπλα: «Σαββατοκύριακο ξάπλα… δεν το είχα προγραμματίσει έτσι, είχα κάποια πράγματα να κάνω στο σπίτι. Τραγικό», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως ακόμα και οι καθημερινές στιγμές μπορούν να κρύβουν εκπλήξεις.

Govastiletto.gr – Ελένη Χατζίδου για τη σεξουαλική παρενόχληση: «Ο άνθρωπος που είχε κάνει όλα αυτά σε μένα, το έχει κάνει σύστημα»