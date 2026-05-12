Ο παραγωγός του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, αναχωρεί εκτάκτως για τον Άγιο Δομίνικο μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε με Έλληνα παίκτη του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Ο παίκτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από τραυματισμό που προκλήθηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη νήσο Σαόνα, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό πόδι, το οποίο ακρωτηριάστηκε κάτω από το γόνατο, ενώ φέρει τραύματα και στο άλλο πόδι.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένος από το περιστατικό και ότι θα μεταβεί άμεσα στον Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην παραγωγή και να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για την κατάσταση του παίκτη και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Όπως αναφέρουν κύκλοι της παραγωγής, η απόφαση να ταξιδέψει εσπευσμένα ελήφθη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης άμεσης διαχείρισης του συμβάντος.

Η κατάσταση του παίκτη παραμένει κρίσιμη, ωστόσο οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, που προβάλλει τo Survivor, έχει ανακοινώσει ότι παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του και θα συμβάλει σε κάθε απαραίτητη διαδικασία για τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του.

Μέχρι να ξεκαθαριστούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην παραγωγή, όσο και στο τηλεοπτικό κοινό.

