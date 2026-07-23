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Ο Ατζούν Ιλιτζαλί βρίσκεται, για ακόμη ένα καλοκαίρι, στη Μύκονο.
Ο Mr. Survivor ξέκλεψε κάποιες μέρες από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και επισκέφθηκε το νησί των Ανέμων.
H κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια μαζί με φίλους του.
Δεν είναι γνωστό αν ταξίδεψε στη Μύκονο και η εντυπωσιακή σύζυγος του Τούρκου παραγωγού, και κατά 30 χρόνια νεώτερή του, Ayca Cgla Altunkaya, αφού στη βόλτα του στα κοσμικά σοκάκια ο Ατζούν Ιλιτζαλί συνοδεύονταν μόνο από άνδρες.
Δείτε βίντεο από την έξοδό του:
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