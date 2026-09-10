Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο Ατζούν Ιλιτζαλί τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή.

Ο Τούρκος παραγωγός είχε συνεργαστεί στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από το «The Voice of Greece», όπου ο καλλιτέχνης είχε καθίσει στην καρέκλα του coach.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει πριν από περίπου δέκα χρόνια στην Κρήτη, όταν του πρότεινε για πρώτη φορά να συμμετάσχει στο talent show.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί δημοσίευσε στα social media μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή και αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Μοιάζει σαν χθες, όταν πριν από 10 χρόνια στην Κρήτη σου ζήτησα για πρώτη φορά να γίνεις coach στο The Voice of Greece. Μοιραστήκαμε τόσες αναμνήσεις και τόσες αξέχαστες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», έγραψε ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

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