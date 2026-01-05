Η νέα ταινία του franchise «Avatar: Fire and Ash» κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office μόλις 18 ημέρες μετά την πρεμιέρα της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισπράξεις στην αγορά της Αμερικής έφτασαν τα 306 εκατομμύρια δολάρια, ενώ διεθνώς συγκεντρώθηκαν 777,1 εκατομμύρια, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 1,083 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς σημείωσε το milestone με ελαφρώς πιο αργό ρυθμό σε σχέση με το «Avatar: The Way of Water» του 2022, που είχε φτάσει το δισεκατομμύριο σε 14 ημέρες, ενώ το πρώτο «Avatar» του 2009 χρειάστηκε 17 ημέρες.

Το franchise του Τζέιμς Κάμερον διατηρεί διαχρονικά ισχυρή παρουσία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Τα δύο προηγούμενα φιλμ διατήρησαν την πρώτη θέση του box office για επτά συνεχόμενες εβδομάδες και κατέληξαν με εισπράξεις 2,9 και 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας δύο από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των πιο κερδοφόρων ταινιών όλων των εποχών.