Σε μια ειλικρινή και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Rainbow Mermaids, ο Αύγουστος Κορτώ μίλησε για τη ζωή του, τη σεξουαλικότητά του, τις δύσκολες εμπειρίες με την οικογένειά του, αλλά και την ψυχική υγεία.

Αναφερόμενος στα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς, μίλησε χωρίς περιστροφές για την αντιμετώπιση που έχει βιώσει, τονίζοντας πως με τα χρόνια έχει μάθει να τα διαχειρίζεται με μεγαλύτερη δύναμη και αποδοχή του εαυτού του.

«Καλό είναι κάποια πράγματα να τα λέμε χύμα. Τη δεκαετία του 80 και του 90 δεν θα περνούσαμε πολύ καλά, κακά τα ψέματα. Έχουμε ακούσει πολλά γλυκόλογα μεγαλώνοντας. Αν έχεις κερδίσει αρκετούς αγώνες κάτι μέσα σου ατσαλώνεται και λες “δεν γαμι@σαι;”. Έχω ακούσει πάρα πολλά, τρισχειρότερα. Θα με πεις π@στ@ρ@ κι εγώ θα δακρύσω; Αφού π@στ@ρ@ είμαι! Δηλαδή τι; Δεν πρόλαβα να γίνω queer, είμαι 47…δεν πρόλαβα, εγώ πρόλαβα το “αδερφάρα”» τόνισε σχετικά με τα σχόλια που έχει δεχτεί.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τους γονείς του και ειδικά για τον πατέρα του, εξηγώντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να κατανοήσει και να αποδεχτεί τη σεξουαλικότητά του, μέσα από τη ζωή και τις εμπειρίες του.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στη μητέρα του, καθώς μίλησε για τη μάχη της με σοβαρά ψυχικά προβλήματα και τον θάνατό της, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένεια.

Ο ίδιος στάθηκε στη σκληρή πλευρά της ασθένειας, αλλά και στο βαθύ συναισθηματικό αποτύπωμα που άφησε στη ζωή του.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία με τη διπολική διαταραχή, μιλώντας ανοιχτά για τη σημασία της κατανόησης, της ψυχολογικής στήριξης και της αποδοχής απέναντι στα ζητήματα ψυχικής υγείας.

«Για να πληρείς τα διαγνωστικά κριτήρια πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποια μανιακά επεισόδια. Μετά την πρώτη μανία που αρχικά είχε γίνει αντιληπτή ως παραλήρημα το 2008, επειδή ακολούθησε κατάθλιψη και ήταν η τρίτη κατάθλιψη στη ζωή μου, θεώρησε ο γιατρός ότι μιλούσαμε μάλλον για κάποια χρόνια μείζοντα καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωτικά στοιχεία.

Πήρα αγωγή απλά δεν έπαιρνα αυτή που ακριβώς χρειαζόμουν. Μετά τη μανία του 2017 και την κατάθλιψη του 2018 και την απόπειρα την οποία την έκανα για να νοσηλευτώ, στα 39 μου έγινε η διάγνωση διπολικής διαταραχής τύπου 1.

Ζήτησα τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο. Όταν μιλάμε για αυτοκτονικό ιδεασμό, είναι το πιο επικίνδυνο ψυχιατρικό φαινόμενο. Είναι ο άνθρωπος που έχει αρχίσει να γλυκοκοιτάει το μπαλκόνι, να σκέφτεται μαχαίρα, εκείνη την φάση είναι σημαντικό να είναι κάποιος μαζί του να τον φυλάει, αλλά δεν είναι γιατρός, δεν είναι επιστήμονας.

Εκεί δεν κρατούσαμε καν τα σαμπουάν μας, τα δίναμε εκεί και μας τα έδιναν για να κάνουμε μπάνιο. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους φαίνεται πολύ καταπιεστικό και ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος προτιμά να πάει φυλακή παρά ψυχιατρείο. Εγώ εκείνες τις ημέρες παρά τον πόνο και την μαυρίλα, τον χωρισμό με τον Τάσο, ένιωθα ασφαλής. Έλεγα ότι εδώ πέρα, όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να μου συμβεί τίποτα κακό» αποκάλυψε ο ίδιος.

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