Οριστική αυλαία έπεσε για τη Φαίη Σκορδά και την εκπομπή της Buongiorno στο MEGA με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της να αποχαιρετούν το κοινό τους με συγκίνηση.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετούμε το κοινό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και μας κάνατε παρέα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες από πίσω και μπρος στις κάμερες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Την ομάδα μας την συντακτική, τον πρώτο όροφο. Έναν προς έναν σας ευχαριστώ ξεχωριστά. Μπορεί να ξανά συναντηθούμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριο Μαρινάκη για αυτή την όμορφη συνεργασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω υποσχεθεί ότι θα κλείσω αυτή την εκπομπή με χαμόγελο. Όλοι έχετε τα προβλήματά σας, δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, σας αγαπώ, Buongiorno!», είπε η Φαίη Σκορδά και χαιρέτησε με ένα πλατύ χαμόγελο.

govastiletto.gr -Φαίη Σκορδά: Συγκινημένη στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής στο Mega