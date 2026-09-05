Ο αγαπημένος ηθοποιός Παναγιώτης Καρμάτης και η γοητευτική σύντροφός του, Ελένη Δημακουλέα , διανύουν την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο της κοινής τους ζωής, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με την είδηση της εγκυμοσύνης να φέρνει χαμόγελα τόσο στους ίδιους όσο και στον στενό οικογενειακό και φιλικό τους κύκλο.

Ο Παναγιώτης Καρμάτης, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από εμβληματικούς ρόλους – όπως ο αξέχαστος «Μπίλι» στα Μαύρα Μεσάνυχτα – αλλά και από τη σταθερή, ποιοτική του παρουσία στο ελληνικό θέατρο, ετοιμάζεται τώρα για τον πιο σπουδαίο και απαιτητικό «ρόλο» της ζωής του: αυτόν του πατέρα.

Η Ελένη Δημακουλέα διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Αν και οι δυο τους προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η γλυκιά προσμονή του ερχομού του μωρού τους έχει γεμίσει με ανυπομονησία και θετική ενέργεια για το κοινό τους μέλλον.

Η διακριτική πορεία και η απόλυτη ευτυχία

Ο γνωστός ηθοποιός ουδέποτε θέλησε να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης με οτιδήποτε άλλο πέρα από την επαγγελματική του πορεία στην υποκριτική. Η σχέση του με την Ελένη χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, αμοιβαία υποστήριξη και απόλυτη διακριτικότητα.

Οι στενοί τους άνθρωποι κάνουν λόγο για ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι που μοιράζεται κοινές αξίες, με την απόφαση να μεγαλώσουν την οικογένειά τους να έρχεται ως η φυσική και πιο ευτυχισμένη εξέλιξη του έρωτά τους.

Εμείς να τους ευχηθούμε με το καλό να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους και να έχουν μια υπέροχη, γεμάτη υγεία διαδρομή στον κόσμο της γονεικότητας!

govastiletto.gr – Παναγιώτης Καρμάτης για Μαύρα Μεσάνυχτα: «Πήρα 25 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου»