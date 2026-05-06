Σε πελάγη ευτυχίας πλέει δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.

Ο λόγος για τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά καθώς η σύντροφός του, Κυριακή Καλλίγερου είναι έγκυος. Η ανακοίνωση της ευχάριστης είδησης έγινε μέσα από μια γλυκιά ανάρτηση στα social media.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Ειδικότερα, η Κυριακή Καλλίγερου και ο Χρήστος Ζώτος δημοσίευσαν από κοινού μερικές φωτογραφίες στο Instagram, μέσα από τις οποίες γίνεται σαφές πως σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που κοινοποίησαν, φαίνονται οι ίδιοι να ποζάρουν με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, τη στιγμή που κρατούν το υπερηχογράφημα του παιδιού τους, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτεται και το θετικό τεστ εγκυμοσύνης.

«2 τρελοί , 2 σκυλιά και ένα μωρό Coming Soon ….» σημειώνεται στην ανάρτηση του γνωστού τραγουδιστή και της συντρόφου του.

