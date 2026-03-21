Μπάμπης Λαζαρίδης – Αγγελική Ηλιάδη: Αποκάλυψη μεγατόνων τη σχέση τους – «Είχε τον απόλυτο έλεγχό της!»

Το πρωί του Σαββάτου, 21/3, φιλοξενήθηκε μέσω skype, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο δικηγόρος της Αγγελικής Ηλιάδη, Όθων Παπαδόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε για τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες για την τραγουδίστρια, μετά την αποκαλυπτική συνέντευξή της για τον Μπάμπη Λαζαρίδη στο podcast της Ελίνας Παπίλα.

Αφού προβλήθηκαν κάποιες νέες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη, στις οποίες αποκάλυψε ότι είναι στη διαδικασία να χτίσει κάτι για να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί από συντρόφους τους, αλλά και αντέδρασε έντονα στη συνέντευξη που έδωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη στο Happy Day, η παρουσιάστρια της εκπομπής, Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Νομίζω ότι είναι η πιο ώριμη Αγγελική Ηλιάδη που έχουμε δει ποτέ, και δεν βρίσκω καθόλου τυχαίο το momentum αυτό, κύριε Παπαδόπουλε κι αυτό που λέει ότι έμπρακτα πια θέλει να βοηθήσει, θεωρώ ότι ήρθε μια στιγμή στη ζωή της που το πήρε μέσα της απόφαση κι έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και καμιά φορά λες, δεν μιλούσε για το παιδί της, ναι και μετά φτάνει μια στιγμή που μιλάς πάλι για το παιδί σου», δίνοντας πάσα στο δικηγόρο της, ο οποίος με τη σειρά του είπε: «Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μια ικανοποίηση και μια αίσθηση περηφάνιας του ανθρώπου που καταφέρνει να πηδήσει τα όποια εμπόδια αντιμετωπίζει και να σπάσει τη σιωπή του».

Παίρνοντας το λόγο ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου, Παύλος Σταματόπουλος, προχώρησε σε μια αποκάλυψη: «Πάντως εγώ μένω σε αυτό που είπε η Αγγελική, που είπε ότι δεν είμαι η ίδια γυναίκα με αυτή που είμαι τότε και μου ήρθαν αμέσως αποσπάσματα γιατί εκείνη την περίοδο ως ρεπόρτερ έκανα αρκετές συνεντεύξεις με την Αγγελική και θυμάμαι τον απίστευτο έλεγχο που είχε ο Μπάμπης Λαζαρίδης γύρω από όλο αυτό. Δηλαδή ξέραμε ότι θα ήταν παρόν στη συνέντευξη. Ήταν δεδομένο ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο. Βλέπαμε μια Αγγελική Ηλιάδη – και νιώθαμε – ότι δεν εκφραζόταν όπως θα ήθελε ενδεχομένως. Βέβαια, ήταν και πάρα πολύ μικρή ηλικιακά» με τη Σίσσυ να αναφωνεί: «Όλοι το θυμόμαστε αυτό».

Λίγο αργότερα, και όσο η κουβέντα στον αέρα της εκπομπής προχωρούσε, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας δήλωσε «Πολλές φορές τα θύματα που έχουν κακοποιηθεί παρατηρούμε με έκπληξη στα δικαστήρια αλλά και σε επίπεδο κοινής γνώμης πιο αυστηρές μαζί τους να είναι οι γυναίκες» με την παρουσιάστρια να παρεμβαίνει λέγοντας «Κύριε Παπαδόπουλε θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε αλλά εδώ επειδή υπάρχει προσωπικό ζήτημα ανάμεσα στις δύο γυναίκες, θεωρώ ότι γι’ αυτό υπάρχει αυτό. Πάντα υπάρχουν αυτά τα περιστατικά αλλά είναι θέμα ανθρώπου. Θέλω να πιστεύω ότι απέναντι σε τέτοια περιστατικά οι γυναίκες έχουν την αλληλεγγύη και την αγάπη γιατί όλες μπορούν να καταλάβουν πως είναι να βρεθείς σε αυτή τη θέση» και συνέχισε αποκαλύπτοντας τι σκέφτηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά την συγκεκριμένη ιστορία:

«Εμένα να σας πω ποια ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν άκουσα αυτή την ιστορία; Καταλαβαίνω ότι έχει συμβεί μια πολύ άγρια δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν μέσα στη νύχτα, δεν μπορώ όμως να μην σκεφτώ τι θα είχε γίνει αν δεν είχε συμβεί. Πώς θα ήταν η ζωή της; Θα είχε καταφέρει να φύγει η Αγγελική ποτέ;».

Τέλος, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας προειδοποίησε να προσέχουν όσοι μιλούν, για το τι λένε και πως εκφράζονται γιατί θα υπάρξουν νομικές επιπτώσεις.

