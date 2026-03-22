Μπάμπης Λαζαρίδης: Αποκαλύπτει τον λόγο που δεν μιλάει με τον αδελφό του, Βασίλη!

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open και αποκάλυψε πώς αισθάνθηκε όταν η μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, του εκμυστηρεύτηκε όλα αυτά που βίωνε στο πλευρό του πατέρα του, Μπάμπη, αλλά και στην απόστασή του από τον αδελφό του, Βασίλη.

Αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην υποστήριξή του προς τη μητέρα του, τονίζοντας την περηφάνια και τη στήριξή του απέναντί της, ενώ δεν δίστασε να εξηγήσει γιατί οι σχέσεις με την «άλλη πλευρά» έχουν απομακρυνθεί.

«Περνάμε πολύ όμορφα μαζί, νιώθω μέλος του team της και προσπαθώ να είμαι παντού μαζί της πια. Εγώ ήδη τα ξέρω όλα αυτά που είπε και πραγματικά νιώθω περήφανος για εκείνη, που τα έβγαλε από μέσα της και την υποστηρίζω 100% πάντα, σε ότι κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι θα τα πει αυτά, σοκαρίστηκα λίγο. Τα έχω ξανά ακούσει βέβαια, όταν ήμασταν μόνοι μας. Δεν περίμενα να της βγουν όλα αυτά αλλά πάντα την υποστηρίζω την μητέρα μου σε ότι κάνει στη ζωή της. Όταν μαθαίνεις αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να νιώθεις ωραία αλλά υποστηρίζω την μητέρα μου στο φουλ.

Πάντα θα είμαι εδώ για εκείνη, ότι και να γίνει. Έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο κι ευχαριστώ γι’ αυτό. Χάρηκα που βλέπω ότι ο κόσμος υποστηρίζει την μητέρα μου. Σίγουρα υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν την υποστηρίζουν την άποψή της, λογικό είναι ο καθένας έχει την άποψή του. Γενικά δεν μιλάω με την άλλη πλευρά, καθόλου. Απλά δεν έχει τύχει. Με τον αδερφό μου δεν μιλάμε, όχι για κάποιο λόγο απλά δεν έχει τύχει. Μεγαλώσαμε σε διαφορετικές οικογένειες. Δεν έχω δει τι έχει πει για την μητέρα μου, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ζω την ζωή μου, δεν ασχολούμαι εγώ με όλο αυτό».

