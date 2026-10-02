Ο Μπάμπης Λαζαρίδης φιλοξενήθηκε, την Παρασκευή 2/10, στο πλατό της εκπομπής, «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, που συμμετείχε στο GNTM, μίλησε για την εμπειρία του αλλά και τον πατέρα του, επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη που δολοφονήθηκε το 2008.

«Είμαι στο τέταρτο έτος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πήγα στο GNTM γιατί ένιωθα ότι ήθελα να με μάθει πιο πολύ ο κόσμος με το όνομά μου κι όχι με της μητέρας μου. Ήθελα να δω τι μπορεί να καταφέρω. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχει σχέση με το τραγούδι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Για την απώλεια του πατέρα του, ο νεαρός γιος της Αγγελικής Ηλιάδη εξομολογήθηκε: «Ήμουν 3 ετών, όταν έχασα τον πατέρα μου. Όταν τον χάνεις και είσαι τόσο μικρός, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν. Έχω μνήμες από εκείνον. Θυμάμαι να με μαλώνει. Η μαμά μου με έχει βοηθήσει πολύ και συνεχίζει να με βοηθάει κάθε μέρα. Ήθελε να έρθει μαζί μου η μαμά στην οντισιόν του GNTM αλλά της είπα να μην έρθει. Ήθελα να πάω μόνος μου, ήθελα να μπω με την αξία μου».

Όπως τόνισε ο 21χρονος, από τη μητέρα του δεν έχει κανένα παράπονο γιατί ό,τι χάρη ήθελε, πάντα του την έκανε.

Η Αγγελική Ηλιάδη έχει αποκτήσει ακόμα ένα μικρότερο γιο από τη σχέση της με τον Σάββα Γκέντσογλου.

govastiletto.gr – Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM