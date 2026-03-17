Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του αείμνηστου Μπάμπη Λαζαρίδη, Μπάμπης, σήμερα είναι 20 χρόνων και μεγάλωσε με πολλή αγάπη από τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς χωρίς τον πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε.

Να θυμίσουμε ο ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε το 2008 στη Βούλα σε ηλικία 40 ετών. Έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς όταν έβγαινε μαζί με την 31χρονη τότε Αγγελική Ηλιάδη – με την οποία διατηρούσε δεσμό – από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, και ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του. Για πολλά χρόνια η εκτέλεσή του απασχόλησε τα ΜΜΕ, καθώς έως και σήμερα, δεν έχουν βρεθεί οι εκτελεστές του ούτε τα κίνητρα της δολοφονίας του.

