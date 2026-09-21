Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν καλεσμένη, τη Δευτέρα 21/9, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», μιλώντας μεταξύ άλλων για το ριάλιτι μόδας, που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star. Η Ζήνα Κουτσελίνη εντόπισε τον νεαρό σε πλάνα από τα casting του «GNTM» που προβλήθηκαν, λέγοντας: «Είδα ένα παιδί που το τελευταίο διάστημα το είχα μαρκάρει και κατάλαβα ότι είναι ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, που πέρασε από casting».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θυμήθηκε την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη και μίλησε με θετικά λόγια για την εικόνα και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: «Πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Να σου πω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την audition αυτού του παιδιού είναι το πόσο ωραία έχει μεγαλώσει. Τι ωραίους τρόπους είχε. Πραγματικά μπράβο στη μαμά του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ όμορφος. Έχει πάρει πολύ ωραία παιδεία».