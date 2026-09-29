Ο 21χρονος Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, δοκίμασε τις δυνάμεις του στο GNTM. Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του τράβηξε αμέσως τα βλέμματα της κριτικής επιτροπής, δεν σημείωσε την επιθυμητή πορεία, μένοντας εκτός boot camp.

Η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν του έδωσε το ναι, θεωρώντας πως το ύψος και η έλλειψη εμπειρίας θα τον δυσκόλευαν στον διαγωνισμό.

Αντίθετα, ο Λάκης Γαβαλάς αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία, λέγοντας πως θέλει να δείξει επιείκεια λόγω του άγχους του.

Ο Άγγελος Μπράτης, από την άλλη, στάθηκε στο ιδιαίτερο τατουάζ στο μπράτσο του, με τον Μπάμπη Λαζαρίδη να αποκαλύπτει: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει είναι όταν έχασα τον παππού μου. Με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου».

Παρά την απογοήτευσή του, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το μόντελινγκ και θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτό.

Δείτε την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη στο GNTM:

govastiletto.gr-Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη πέρασε από το casting του GNTM – Όσα είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου