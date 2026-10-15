Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του περιέγραψε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, όταν ένα ατύχημα στον δρόμο τον έφερε αντιμέτωπο με τον τραυματισμό ενός ανυπεράσπιστου ζώου. Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο GNTM, επέστρεφε οδικώς από τουρνουά ποδοσφαίρου, όταν ένα γατάκι βρέθηκε ξαφνικά πορεία του, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να το αποφύγει. Κατεβαίνοντας από το όχημα, αντίκρισε το μικρό ζώο τραυματισμένο και ακινητοποιημένο, εικόνα που τον συγκλόνισε.

Οι πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης περιέγραψε με λεπτομέρειες τις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα, αποκαλύπτοντας πως είχε σοκαριστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν μπορούσε να αντιδράσει ψύχραιμα.

«Ακούγεται πολύ άσχημο, κι εγώ όταν το έκανα πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ, ενώ μου έχουν πεταχτεί γατιά μπροστά μου πολλές φορές και τα έχω αποφύγει. Βγήκα από το αμάξι, το είδα κάτω και να μην μπορεί να κουνηθεί. Εκείνη τη στιγμή εγώ προσωπικά ήμουν σε κατάσταση σοκ, είχα πέσει κάτω και ήμουν έτοιμος να κλάψω, γιατί σκεφτόμουν ότι σκότωσα μια ψυχή. Το γατί το είδα να φτύνει αίμα, το χεράκι του ήταν σπασμένο. Ευτυχώς υπήρχαν άτομα γύρω μου που με βοήθησαν να το πάρω με μια πετσέτα και να το βάλω στην άκρη του δρόμου. Μου έλεγαν “δεν φταις”, αλλά εγώ έχω δύο γατιά κι έναν σκύλο, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι επειδή έγινε έτσι αυτή η κατάσταση, όπως έγινε, αφαίρεσα μια ζωή. Δεν ήθελα να το κάνω, ήμουν σε άρνηση. Είχα τρελαθεί, δεν μπορούσα να βγάλω μιλιά. Νόμιζα ότι θα ξεψυχήσει το γατί μπροστά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

#foryou #fory #xzbyca #catsaved ♬ original sound – babis_laza @babis_laza Story Time Πως πάτησα μια γάτα και την έσωσα. Αυτό το βίντεο είναι για να καταλαβαίνετε κάποιοι ότι όταν πατάμε ένα ζώο δεν το αφήνουμε ποτέ και πάντα όταν κάνουμε ένα λάθος προσπαθούμε να το διορθώσουμε δεν αφήνουμε τα ζώα στον δρόμο και φεύγουμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι ψυχές όπως και εμείς και ζουν σε αυτόν τον κόσμο. #storytime

Το ποσό που πλήρωσε

Η αγωνία του, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Καθώς ήθελε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σωθεί το μικρό ζώο, ένας φίλος του θείου του σταμάτησε στο σημείο, καθώς πίστεψε ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Μαζί με τον νεαρό πήραν το γατάκι και έτρεξαν στην κοντινότερη κλινική για ζώα, ελπίζοντας ότι οι κτηνίατροι θα μπορούσαν να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, όμως, ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικές. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος, η γιατρός τον ενημέρωσε ότι το γατάκι είχε αιμάτωμα στους πνεύμονες και πολύ μικρές πιθανότητες να επιβιώσει. Επικοινώνησε με τη μητέρα του, τη γιαγιά του και τον θείο του, ενώ, όπως ανέφερε, προσευχήθηκε πολλές φορές για να καταφέρει το ζώο να ξεπεράσει τον κίνδυνο: «Είχα πάρει τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, τον θείο μου, με κράζουν, έχει γίνει πανικός. Έχω κάνει τον σταυρό μου, έχω προσευχηθεί στον Θεό πολλές φορές για να ζήσει».

Το γατάκι παρέμεινε στην κλινική για αρκετές ημέρες και νύχτες, υπό στενή παρακολούθηση, καθώς οι γιατροί περίμεναν να διαπιστώσουν αν το αιμάτωμα θα υποχωρούσε και αν θα κατάφερνε να αναπνέει κανονικά. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αποκάλυψε ότι, παρά την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της υγείας του, συνέχισε να καλύπτει τα έξοδα της νοσηλείας του, τα οποία έφτασαν περίπου τα 1.100 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα.

«Πλήρωσα 60€ για κάτι εξετάσεις και το άφησα εκεί, αρκετές μέρες και νύχτες, το είχαν βάλει σε κλωβό για να αναπνέει και δεν ξέραμε αν το αιμάτωμα θα υποχωρήσει για να ζήσει. Πέρναγαν οι μέρες, μου έλεγαν ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, εγώ πλήρωνα παρόλα αυτά κάθε νύχτα 130€, η τιμή έφτασε γύρω στα 1100€ μέχρι τώρα, είναι μια εβδομάδα εκεί», ανέφερε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Αποφάσισε να το υιοθετήσει

Μετά από ημέρες αγωνίας, ο νεαρός έλαβε τελικά τα νέα που περίμενε. Όπως αποκάλυψε, η κτηνιατρική κλινική επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει, το γατάκι ανέπνεε πλέον κανονικά και η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει σημαντική βελτίωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Babis Lazaridis (@babis_laza)

Η περιπέτεια αυτή, μάλιστα, φαίνεται πως θα οδηγήσει σε μια νέα αρχή για το μικρό ζώο.

«Δόξα τω Θεώ με πήραν χθες τηλέφωνο, μου είπαν ότι υποχώρησε το αιμάτωμα, αναπνέει κανονικά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα πάω σήμερα, να πάρω το γατάκι και να το υιοθετήσω, μόλις επουλωθεί και το χέρι του. Θα έρθει σπίτι και θα γίνει ο γάτος μου, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω γι’ αυτό το γατάκι, χαίρομαι πολύ που έζησε. Ευχαριστώ τους πάντες, τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου, τον Θεό… Δεν έχω λόγια. Είμαι πραγματικά χαζός που δεν ήμουν συγκεντρωμένος στον δρόμο, μαθαίνω απ’ τα λάθη μου», ανέφερε κλείνοντας.

govastiletto.gr -Μπάμπης Λαζαρίδης: Η σχέση με τη μητέρα του Αγγελική Ηλιάδη, οι σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το GNTM