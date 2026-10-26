Στην εκπομπή «Spotlight» του Kontra Channel και τη Λουκία Γκάτσου μίλησε ο Μπάμπης Στόκας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Ο τραγουδιστής των Πυξ Λαξ αναφέρθηκε στην τρέχουσα αντιπαράθεση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον βαθύ και μοναδικό δεσμό που τους ενώνει. Όπως επεσήμανε, η κοινή τους πορεία ξεπερνά τα στενά όρια μιας μουσικής συνεργασίας, καθώς έχουν μοιραστεί δεκαετίες ζωής, έχουν αποκτήσει μια κόρη και έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Τι είπε για την διαμάχη Βίσση-Καρβέλα

«Έχω πρόβλημα με την αλαζονεία, πρέπει να είναι μαζεμένη. Νομίζω η Άννα φέρθηκε αλαζονικά και στους συνεργάτες της και στον Νίκο Καρβέλα. Είναι ο άνθρωπός της, δεν είναι μόνο ο στιχουργός και ο συνθέτης».

«Είναι μαζί 50 χρόνια, έχουν κάνει παιδί, είναι μια οικογένεια»

«Δεν είναι το θέμα ότι τσακωθήκαμε εμείς οι δύο που μου γράφεις τραγούδια. Είναι μια σχέση που δεν έπρεπε να βγει όπως βγήκε… Είναι μαζί 50 χρόνια, έχουν κάνει παιδί, είναι μια οικογένεια».

«Νομίζω η Άννα έκανε λάθος εδώ. Έκανε λάθος όπως το διαχειρίστηκε και ότι ο άλλος εν μια νυκτί πήγε σπίτι του, δεν στέκει».

«Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και έχουν κάνει τόσα πράγματα, δεν στέκει να βγαίνει στις ειδήσεις. Νομίζω ότι ο Νίκος σε αυτή την περίπτωση είναι ο αδικημένος».

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