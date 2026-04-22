Ένα καλοκαίρι γεμάτο χαρές και προσκλητήρια βαπτίσεων περιμένει την ελληνική showbiz. Πολλά αγαπημένα ζευγάρια ετοιμάζονται να δώσουν όνομα στα παιδιά τους, με τις προετοιμασίες να παίρνουν φωτιά. Από prive τελετές σε στενό οικογενειακό κύκλο μέχρι φαντασμαγορικά πάρτι με εντυπωσιακά concepts και high-profile καλεσμένους, οι επώνυμες βαπτίσεις θα είναι αναμφισβήτητα το talk of the town της σεζόν.

Πάμε να δούμε τα 6 ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz που βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη βάφτιση του παιδιού τους.

Πάνος Μουζουράκης – Μαριλού Κόζαρη

Ο Πάνος Μουζουράκης και η σύζυγός του, Μαριλού Κόζαρη, απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα αγοράκι, το οποίο γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 2025. Το ζευγάρι, που έχει ήδη μία κόρη, υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειας λίγο καιρό μετά την πρώτη τους κόρη, με τον τραγουδιστή να είναι παρών στη γέννηση.

Τώρα το ζευγάρι βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών για τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού του.

Ο Πάνος Μουζουράκης που βρέθηκε πρόσφατα σε πρεμιέρα κινηματογραφικής ταινίας στο κέντρο της Αθήνας μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε για τη βάφτιση του γιου του, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι εκτός Αθηνών και κατά πάσα πιθανότητα στην Αίγινα.

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου. Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουνε τρεις νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας… είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου» ανέφερε ο Πάνος Μουζουράκης.

Light – Άννα Θεοδωρίδη

O Light και η Άννα Θεοδωρίδη έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου 2025! Συγκεκριμένα, η σύντροφος του τράπερ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και από τότε η ζωή τους άλλαξε προς το καλύτερο.

Οι δυο γονείς είναι λάτρεις των social media και πολλά συχνά μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα με τον μικρό πρίγκιπά τους. Πριν λίγο καιρό, η Άννα Θεοδωρίδη έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό μια ανάρτηση που σχετίζεται με τον γιο της, αποκαλύπτοντας πως έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη βάφτισή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η ίδια πως έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει κουφέτα για τη βάφτισή του γιου της, η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Μια σειρά από φωτογραφίες ανέβασε πρόσφατα στον προσωπικό της προφίλ στο Instagram η Άννα Θεοδωρίδη.

Στην εν λόγω ανάρτηση, ποζάρει με τον έξι μηνών γιο της, ενώ σε μια από τις φωτογραφίες, βλέπουμε και τον Light μαζί τους.

Το ζευγάρι είναι αρκετά χρόνια μαζί, ωστόσο δεν έχει παντρευτεί ακόμα.

«Σαν μπαμπάς, νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα και μια τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας, είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου. Η γυναίκα μου έδωσε αυτό το τρυφερό δώρο, τον γιο μου. Αλλάζω πάνες και τα κάνω όλα! Πάνες, μπιμπερό, φάρμακα, τα ξέρω όλα», είχε αναφέρει ο γνωστός τράπερ σε δηλώσεις του στο Happy Day.

Ευθύμης Ζησάκης – Χρύσα Παπαλελούδη

Για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους, τη βάφτιση του γιου τους, προετοιμάζονται αυτό το διάστημα ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, o ηθοποιός και επιχειρηματίας και η ηθοποιός και παρουσιάστρια αποφάσισαν να βαφτίσουν τον μοναχογιό τους στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Ο μικρός θα πάρει το όνομα Ιωάννης-Ιάσονας, το πρώτο από τους μπαμπάδες του Ευθύμη και της Χρύσας, ενώ το δεύτερο αποτελεί επιλογή του ζευγαριού.

Η βάφτιση θα είναι καλοκαιρινή και το ζευγάρι αναζητεί την κατάλληλη ημερομηνία μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Επιθυμία τους είναι το μυστήριο να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, κάτι που έπραξαν και στον γάμο τους.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2020 κατά τη συνεργασία τους στην παράσταση «Η εκδίκηση της ηλίθιας». Σε λιγότερο από έξι μήνες αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Μάλιστα, δεν άργησαν να επισφραγίσουν τη σχέση τους και επαγγελματικά, αφού έγιναν συνέταιροι μιας εταιρείας θεατρικών παραγωγών, με την οποία ετοίμαζαν παραστάσεις και θεατρικά έργα για παιδιά.

Το 2024 ο ηθοποιός έκανε μια ρομαντική πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του στη Βερόνα της Ιταλίας, με φόντο το παλάτι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Τον Σεπτέμβριο του 2023 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, παρουσία λίγων συγγενών και εκλεκτών φίλων τους.

Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού

Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκονται και ο Γιώργος Πατούλης με την σύζυγό του Νάνσυ Κοιλού, καθώς ετοιμάζουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά events του φετινού καλοκαιριού, τη βάφτιση του μονάκριβου γιου τους!

Το μυστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου σε εκκλησία στο Λαγονήσι. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αναβύσσου, όπου φίλοι, συνεργάτες και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο θα δώσουν το «παρών».

Ο μικρός θα πάρει το όνομα Νικόλαος μια επιλογή με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Γιώργος Πατούλης, πρόκειται για φόρο τιμής σε αγαπημένα πρόσωπα.

Το προσκλητήριο είναι λιτό και κλασσικό σε αποχρώσεις του γαλάζιου και το ζαχαρί: «Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στη βάφτιση του γιου μας, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. στον Ιερά Ναό του Αγίου Νικολάου Λαγονησίου».

Το ζευγάρι, όταν δεν ασχολείται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, απολαμβάνει χαλαρές στιγμές με τον μικρό τους. Πρόσφατα, πέρασαν το Πάσχα στην Κυπαρισσία, επιλέγοντας να γιορτάσουν παραδοσιακά με σούβλισμα του αρνιού και φυσικά… κόκκινα αυγά.

Οι εικόνες που μοιράστηκαν στα social media έδειξαν μια πιο ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του ζευγαριού, με τον μικρό Νικόλα να κλέβει όπως ήταν αναμενόμενο την παράσταση.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν

Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους βιώνουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, καθώς ο ερχομός του γιου τους – τον Ιούλιο του 2025- ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε πρόσφατα στο Buongiorno και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη βάφτιση του γιου τους που θα γίνει στην Κρήτη.

«Μια χαρά είναι οι προετοιμασίες για τη βάπτιση. Τα έχω κανονίσει όλα, είναι όλα έτοιμα» δήλωσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

Για το πτυχίο που πήρε ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν στην ψυχολογία, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Νιώθω περήφανη για εκείνον. Έχει καθαρή ψυχή, έχει καθαρά μάτια, είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι εκεί για όλους, είναι ο καλύτερος».

«Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά στο μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα-ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου. Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα», σχολίασε για το ενδεχόμενο να μετακομίσουν οικογενειακώς στην Κρήτη.

Ανδρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου είναι ένα ακόμη αγαπημένο ζευγάρι που θα βαφτίσει το παιδί του φέτος το καλοκαίρι.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που εδώ και χρόνια κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, είχε ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για τη βάφτιση του παιδιού του, η οποία αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη τελικά θα γίνει το καλοκαίρι.

Το μικρό κοριτσάκι θα ονομαστεί Μιράντα, τιμώντας τη μητέρα της Σιμώνης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ανδρέας Γεωργίου: «Ακόμα δεν ξέρουμε (πότε θα γίνει η βάφτιση). Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί είπαμε ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια».

Να θυμίσουμε ότι ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024, σε μια άκρως ρομαντική τελετή στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Παρουσία συγγενών και στενών φίλων, το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του με τον πιο όμορφο τρόπο, ξεκινώντας ένα νέο, κοινό κεφάλαιο ζωής.

