Το φετινό καλοκαίρι φέρνει ένα πρωτόγνωρο baby boom στην ελληνική σόουμπιζ, αφού επτά επώνυμες Ελληνίδες διανύουν τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης τους και ετοιμάζονται να γεννήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Από το χώρο του τραγουδιού και της υποκριτικής μέχρι την τηλεόραση, το modeling και τις επιχειρήσεις, οι κοιλιές έχουν φουσκώσει για τα καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό ρεπορτάζ για τις μέλλουσες μαμάδες που θα υποδεχτούν τον πελαργό κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο.

Αλεξάνδρα Νίκα

Μετά τον ερχομό του μικρού Βασίλη, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν άργησαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Η 26χρονη σύντροφος του κορυφαίου Έλληνα σταρ διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει κοριτσάκι. Η γέννα είναι προγραμματισμένη για τις αρχές του καλοκαιριού, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Το απόλυτο ζευγάρι του Survivor, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, εξαργυρώνει τον πολυετή έρωτά του με τον πιο όμορφο τρόπο. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται ήδη στον ένατο μήνα. Οι πρόσφατες αναρτήσεις της δείχνουν την τελική ευθεία για τη γέννηση. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Σάκης Κατσούλης σε δηλώσεις του, η γέννηση του «μπεμπίνου» είναι θέμα ημερών.

Αναστασία Γιούσεφ

Η εντυπωσιακή performer και influencer έκανε την απόλυτη έκπληξη, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η Αναστασία Γιούσεφ διανύει τον έκτο μήνα της κύησης και, όπως δήλωσε, περιμένει να κρατήσει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της στα τέλη του καλοκαιριού.

Ελίζαμπεθ Ελέτσι

Λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της με τον Νεκτάριο Λεμονίδη, η δημοσιογράφος και επιχειρηματίας ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα. Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή της στα social media. Περιγράφει την εγκυμοσύνη της ως ένα «μικρό θαύμα». Η ίδια μετρά αντίστροφα για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, με την ημερομηνία τοκετού να συμπίπτει με την καρδιά του καλοκαιριού.

Ελεάνα Παπαϊωάννου

Η αγαπημένη τραγουδίστρια διανύει μια δημιουργική και άκρως συγκινητική περίοδο, αφού περιμένει το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Δημήτρη Βεργίνη. Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε ανοιχτά για την αποβολή που είχε βιώσει στο παρελθόν. Τώρα, βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας και πάλι κοριτσάκι. Μάλιστα, συνεχίζει να εμφανίζεται στη σκηνή με απόλυτη ενέργεια.

Μιρκέτα Βιδάλη

Η γνωστή fashion design business woman, και πρώην παίκτρια του Dragons’ Den, Μιρκέτα Βιδάλη, ανακοίνωσε στα μέσα της άνοιξης ότι είναι έγκυος. Μαζί με τον σύζυγό της, και διεθνή τερματοφύλακα, Στέφανο Καπίνο, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Instagram, το μωράκι τους αναμένεται να γεννηθεί τον Αύγουστο.

Μαριάννα Πολυχρονίδη

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Porto Leone», έκανε την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της, ζωντανά στην τηλεόραση. Η Μαριάννα Πολυχρονίδη εξομολογήθηκε ότι προσπαθούσε πολλά χρόνια να γίνει μητέρα. Το γεγονός αυτό καθιστά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού μια απόλυτη ευλογία. Η γέννα είναι προγραμματισμένη για τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού.

Το φετινό καλοκαίρι, λοιπόν, δεν φέρνει μόνο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και μια πρωτόγνωρη γλυκιά προσμονή, που αναμένεται να αλλάξει τις ζωές αυτών των επτά γυναικών. Ανάμεσα σε πρώτες αγκαλιές, δάκρυα συγκίνησης και τη δημιουργία νέων ισορροπιών, οι διάσημες μαμάδες της ελληνικής showbiz αποδεικνύουν ότι η μητρότητα είναι ο πιο όμορφος και απαιτητικός ρόλος της ζωής τους.

