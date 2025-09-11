Το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και μαθητές όλων των τάξεων πέρασαν το κατώφλι των σχολείων τους για τον καθιερωμένο αγιασμό.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #celebrities