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Απρόοπτη εξέλιξη είχε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να διακόψουν το πρόγραμμα, με χιλιάδες θεατές να εγκαταλείπουν τον χώρο αναζητώντας καταφύγιο.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου, περίπου 80.000 θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί για την τελευταία εμφάνιση του δημοφιλούς καλλιτέχνη στην ιταλική πόλη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Debi Tirar Mas Fotos».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας ξέσπασε ισχυρή καταιγίδα συνοδευόμενη από χαλαζόπτωση, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή του live για λόγους ασφαλείας.

Οι διοργανωτές κάλεσαν το κοινό να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν.

Αρκετοί θεατές παρέμειναν στις θέσεις τους, προσπαθώντας να προστατευτούν από το χαλάζι με ομπρέλες, πετσέτες ή άλλα αντικείμενα.

Καθώς όμως η κακοκαιρία εντάθηκε, το πλήθος άρχισε να αποχωρεί μαζικά, δημιουργώντας εικόνες μεγάλης αναστάτωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Outpump (@outpump)

❗Interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano a seguito della violenta grandinata nel capoluogo lombardo. Segnalati diversi feriti. La Supercella ha attraversato anche il Lodigiano. pic.twitter.com/5FuMRJPOQd — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) July 18, 2026

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹 Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán. Créditos 📹… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

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