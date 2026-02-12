Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό show με φώτα, σκηνικά και επιτυχίες.

Ο Πορτορικανός σταρ αξιοποίησε τη σκηνή του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος των ΗΠΑ για να αναδείξει την ισπανόφωνη κουλτούρα και τη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο, στέλνοντας παράλληλα και κοινωνικά μηνύματα.

Πέρα όμως από τον συμβολισμό, το αποτύπωμα της εμφάνισής του φάνηκε άμεσα και στους αριθμούς.

Την επομένη του Super Bowl (9 Φεβρουαρίου), ο καλλιτέχνης κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ημέρα streaming της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, ο μουσικός του κατάλογος συγκέντρωσε 98 εκατομμύρια επίσημα on-demand streams μέσα σε ένα 24ωρο, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την ημέρα του τελικού, όταν οι αναπαραγωγές είχαν φτάσει τα 77,6 εκατομμύρια.

Το νούμερο αυτό άγγιξε το προσωπικό του ρεκόρ, χωρίς ωστόσο να το ξεπεράσει.

Το απόλυτο peak παραμένει η 6η Μαΐου 2022, ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ Un Verano Sin Ti, όταν είχε αγγίξει τα 98,2 εκατομμύρια streams.

Αν προστεθούν οι δύο ημέρες (8 και 9 Φεβρουαρίου), οι συνολικές αναπαραγωγές εκτοξεύθηκαν στα 175,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 67% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο διήμερο.

Στην κορυφή των τραγουδιών που οδήγησαν το streaming boost βρέθηκε το “DtMF” με 9,8 εκατομμύρια ακροάσεις, ενώ ακολούθησαν τα “Baile Inolvidable”, “Nuevayol”, “Tití Me Preguntó” και “EOO”.

Η σκηνή του Super Bowl αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά καταλύτης: μια εμφάνιση λίγων λεπτών αρκούσε για να εκτοξεύσει τον Bad Bunny σχεδόν στο απόλυτο ρεκόρ της καριέρας του.

