Άλλο ένα ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο Bad Bunny, καθώς έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπερνά τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδείες.

Η περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour», που ξεκίνησε το 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026, έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις, με περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια έσοδα και 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια στις πρώτες 41 συναυλίες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η περιοδεία δεν περιλαμβάνει καμία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που αρχικά είχε προκαλέσει συζητήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπορική της επιτυχία δεν επηρεάστηκε καθόλου, με αποτέλεσμα να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ σε εισιτήρια και έσοδα χωρίς παρουσία στην αμερικανική αγορά.

Ο Bad Bunny κατάφερε επίσης το συγκεκριμένο επίτευγμα χωρίς να τραγουδά στα αγγλικά, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της λατινικής μουσικής και τη δύναμη της ισπανόφωνης pop σκηνής παγκοσμίως.

Bad Bunny Is the First-Ever Latin Artist to Gross $1 Billion in Touringhttps://t.co/ki9jkUnG08 — billboard (@billboard) June 18, 2026

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