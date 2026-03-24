Η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την εγκυμοσύνη της, τη σχέση της με τον σύζυγό της Νίκο Κώτση και τις αλλαγές που φέρνει η μητρότητα στην καθημερινότητά της.

Η δημοσιογράφος, που βρίσκεται στον έκτο μήνα κύησης, περιέγραψε τα συναισθήματά της: «Είμαι χαρούμενη. Η εγκυμοσύνη δεν είναι πάντα όπως τη φαντάζεσαι: έχει εντάσεις, άγχος, κλάμα και ανησυχίες. Κάθε διαδρομή είναι μοναδική, και δεν υπάρχει σωστό ή λάθος».

Σχετικά με τον σύζυγό της, τόνισε τη στήριξη και την ουσιαστική επικοινωνία που έχουν: «Ο Νίκος είναι βράχος. Στην αρχή ήμασταν φίλοι, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχε κάτι περισσότερο. Έχει ήθος και αρχές, και από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για οικογένεια. Τελικά, έγινε η δική μου».

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η προσπάθεια να μείνει έγκυος δεν ήταν εύκολη: «Δεν πιάσαμε αμέσως παιδί και αγχώθηκα, γι’ αυτό έκανα το τάμα πέρσι το καλοκαίρι στη Νάξο. Είχα υποσχεθεί στην Παναγία της Τήνου ότι αν συνέβαινε, θα το έκανα. Όταν έμεινα έγκυος, στην αρχή δεν το πίστευα, αλλά, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά».

Η εγκυμοσύνη έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής της: προσέχει τη διατροφή, τον ύπνο και την καθημερινότητά της, ενώ οι φόβοι για την ασφάλεια του μωρού την κάνουν πιο προσεκτική. Όπως είπε: «Για να είναι καλά το παιδί μου, πρέπει να είμαι καλά και εγώ».

Τέλος, η Μπάγια αναφέρθηκε με συγκίνηση και στη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαδάκη, λέγοντας ότι ήταν δύσκολο να αποδεχτεί ότι έκλεισε ένας κύκλος στη ζωή του και ότι θα μπορούσε να είχε ακόμα πολλά χρόνια για να απολαύσει την οικογένειά του.

Govastiletto.gr – Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στον γιο τους!