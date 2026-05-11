Η Μπάγια Αντωνοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ, λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της.

Η δημοσιογράφος μίλησε στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη για την πρωτόγνωρη εμπειρία της εγκυμοσύνης, το άγχος που τη συνοδεύει αλλά και την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου τόνισε: «Βλέπω τα πλάνα μου από το Καλημέρα Ελλάδα, το 2011, μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Μία άλλη. Ήταν από τις πρώτες μου εμφανίσεις. Εγώ πιστεύω ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου και που έφυγε από την εκπομπή, δεν είναι το ίδιο το «Καλημέρα Ελλάδα», έτσι; Το «Καλημέρα Ελλάδα» έχει το όνομά του.

Και σε όσες εκπομπές και να δούλεψα στην πορεία, παρόλο που ήταν δύσκολη η συνεργασία μου με τον Γιώργο κάποια στιγμή, που γι’ αυτό το λόγο τότε και είχα φύγει βέβαια… σχέσεις τελικά καλές κρατήσαμε. Αλλά στη δουλειά είχε υπάρξει αυτή η ένταση. Κανένας δεν ήτανε έτσι τόσο επαγγελματίας στην πρωινή ζώνη, να ξέρει τι θέλει ο κόσμος, να ξέρει πώς να γυρίσει το θέμα… Ήταν πολύ καλός».

Η Μπάγια Αντωνοπούλου παραδέχτηκε: «Παλιά είχα αυτή την προσδοκία, ότι η τηλεόραση είναι κάτι φοβερό. Τελικά είδα ότι αν δεν έχεις πολύ ωραίο περιεχόμενο -ας πούμε, μ’ αρέσει που εσείς δεν έχετε το κουτσομπολιό, που έχετε θέματα κοινωνικά, ουσιαστικά, που τον ενδιαφέρουν τον άνθρωπο. Έτσι είσαι πιο δημιουργικός με διαφορετικό τρόπο. Εγώ έχω δουλέψει σε εκπομπές που βγάζαμε θέματα που δεν θα τα έβλεπα ποτέ!».

govastiletto.gr – Μπάγια Αντωνοπούλου: «Αγχώθηκα και για αυτό έκανα το τάμα» – Η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της