Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί! Η γνωστή δημοσιογράφος επιβεβαίωσε τις φήμες για την εγκυμοσύνη της μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου. Με ένα πλατύ χαμόγελο, μοιράστηκε τη χαρά της για το νέο αυτό κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της, ανυπομονώντας να γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε και για τον επικείμενο γάμο με τον σύντροφό της, Νίκο Κότση, ο οποίος θα γίνει μέσα στο 2026 και θα είναι θρησκευτικός.

«Είμαι έγκυος και στα γενέθλια μου, μού έκανε πρόταση γάμου. Του το έλεγα όλα αυτά τα χρόνια τι θα γίνει και το έκανε στα γενέθλιά μου. Δεν το περίμενα, διπλή χαρά. Θα γίνει σύντομα ο γάμος μέσα στο 2026. Σε εκκλησία θα γίνει. Λέμε για Αθήνα, θα έρθει όλο το σόι», αποκάλυψε η Μπάγια Αντωνοπούλου.

