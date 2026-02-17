Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της διανύει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Η δημοσιογράφος και ο επί τέσσερα χρόνια σύντροφός της, Νίκος Κώτσης, ετοιμάζονται να γίνουν γονείς, έχοντας ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους μετά την πρόσφατη πρόταση γάμου του γνωστού επιχειρηματία γραφικών τεχνών.

Την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης έκανε γνωστή η δημοσιογράφος σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες ημέρες στις τηλεοπτικές κάμερες, αποκαλύπτοντας ότι διανύει τον τέταρτο μήνα κύησης.

Το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, οι φίλες της Μπάγιας Αντωνοπούλου έκαναν όλες τις ετοιμασίες για το bachelorette πάρτι της, το οποίο αρχικά ξεκίνησε από γνωστό μαγαζί των βορείων προαστίων και η βραδιά ολοκληρώθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Μπάγια Αντωνοπούλου δεν σταμάτησε να δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο στα social media, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, ο γάμος της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ..

Κουμπάροι του ζευγαριού θα είναι οι επιχειρηματίες Γιάννης και Ευγενία Φιλιππαίου, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Κύθνο.

