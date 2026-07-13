Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της βιώνει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς κρατά πλέον στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, υποδέχθηκαν τον γιο τους, ζώντας στιγμές απόλυτης ευτυχίας.

Το μωρό γεννήθηκε το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.600 γραμμαρίων.

Η άφιξή του γέμισε χαρά το ζευγάρι, που ανυπομονούσε να ξεκινήσει το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής του.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία χρόνια και τον περασμένο Φεβρουάριο επισημοποίησαν τη σχέση τους με τον γάμο τους.

Λίγους μήνες αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί.

Ο σύζυγός της βρέθηκε διαρκώς στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της γέννας, μοιραζόμενος μαζί της τις συγκινητικές στιγμές της άφιξης του γιου τους.

Το ζευγάρι ζει πλέον τις πρώτες ημέρες της νέας του καθημερινότητας ως οικογένεια, γεμάτο χαρά και συγκίνηση για το νέο μέλος που ήρθε στη ζωή του.

Govastiletto.gr – Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Φωτογραφίες από το εντυπωσιακό baby shower του γιου τους