Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς από την Κυριακή 12 Ιουλίου κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, υποδέχθηκαν τον γιο τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους στο σπίτι, η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε κάποιες αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο, αποτυπώνοντας τις πρώτες, συγκινητικές στιγμές με το νεογέννητο μωρό τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκίνησε… Θησαυρέ μας, σε αγαπάμε περισσότερο από όσο μπορούν να πουν οι λέξεις.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπάγια Αντωνοπούλου – Κώτση (@bayaant)

Govastiletto.gr – Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι πρώτες φωτογραφίες κατά την έξοδο από το μαιευτήριο