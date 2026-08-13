Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς εδώ και έναν μήνα κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο μικρός συμπλήρωσε τον πρώτο μήνα της ζωής του και η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο του μωρού, φροντίζοντας ωστόσο να μην αποκαλύψει το πρόσωπό του. Δίπλα του υπήρχε ένα διακοσμητικό που έγραφε «1 month».

«Ένας μήνας από τότε που η αγκαλιά μας απέκτησε το πιο όμορφο νόημα…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, κάνοντας tag και τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη ζωή τους. Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είχαν παντρευτεί λίγους μήνες πριν υποδεχτούν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και πλέον απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους ως οικογένεια.