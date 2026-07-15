Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά, αποκτώντας ένα υγιέστατο αγοράκι με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του την Κυριακή 12 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του. Λίγες ημέρες μετά τον τοκετό, η δημοσιογράφος έκανε την πρώτη της ανάρτηση από το μαιευτήριο.

Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο σύζυγός της, στην οποία πρωταγωνιστούν τα μικροσκοπικά πατουσάκια του νεογέννητου γιου τους μέσα από το κρεβατάκι του μαιευτηρίου.

govastiletto.gr – Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Φωτογραφίες από το εντυπωσιακό baby shower του γιου τους