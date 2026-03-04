H Μπάγια Αντωνοπούλου έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την δημοσιογράφο, Φρόσω Κυριαζή.

Αρχικά, λίγες μέρες μετά το γάμο της με τον Νίκο Κώτση, η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε: «Είχα πολλά χρόνια να νιώσω τόσο ευτυχισμένη, και εγώ και ο άντρας μου. Μου άρεσε που το κάναμε στο σπίτι μας. Επιλέξαμε να κάνουμε το τραπέζι στο σπίτι γιατί ήταν το σπίτι που είχε φτιάξει ο μπαμπάς μου και που θυμάμαι όλα τα χρόνια που μου έλεγε έτσι όταν ήμουνα μικρή ότι εδώ θα γίνει ο γάμος και έτσι και με αυτόν τον τρόπο ήθελα και εγώ και ο Νίκος να τον τιμήσουμε».

Για το φύλο του μωρού, που είναι αγόρι και το όνομα που θα του δώσουν, η Μπάγια Αντωνοπούλου αποκάλυψε: «Δεν ξέραμε τι είναι το φύλο του μωρού, ήθελα να το κρατήσουμε έκπληξη. Η διαίσθησή μου ήταν ότι θα ήτανε κορίτσι. Ο Νίκος απ’ την αρχή μου έλεγε είναι γιος. Ο πεθερός μου ήθελε αγόρι και τελικά είχαν δίκιο είναι αγόρι. Θα τον πούμε Γιώργο – Μάριο. Γιώργος είναι ο πεθερός μου, Μάριος είναι από την Παναγία γιατί είναι ταγμένο το παιδί μου. Το ‘χω τάξει στην Παναγία της Τήνου».

Τέλος, για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Μπάγια Αντωνοπούλου ανέφερε: «Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι με έχει βοηθήσει ο Θεός. Παραμονή Χριστουγέννων, ξημερώματα βλέπω λίγο αίμα, παίρνω τον γιατρό μου και μπαίνουμε να κάνουμε τον υπέρηχο. Του λέω “γιατρέ δεν ακούγεται το παιδί;” Μου λέει “δεν τ’ ακούμε το παιδί, δεν κινείται το παιδί”.

Βγαίνει ο γιατρός στον άντρα μου, του λέει “το χάσαμε”. Και μου λέει ο γιατρός πάμε να το δούμε και σε ένα δεύτερο υπέρηχο και μπαίνω σε ένα δωμάτιο και προσεύχομαι πάρα πολύ. Μπαίνουμε μετά στον υπέρηχο και ευτυχώς το παιδί ήτανε καλά. Εγώ πίστεψα ότι είναι θαύμα. Ήθελα να το πιστέψω/ Εντάξει, μας τάραξε πολύ το γεγονός, ευτυχώς η Παναγία βοήθησε. Όταν μας είπε ότι το χάσαμε, εγώ γονάτισα. Κάθε γυναίκα που έχει βιώσει αυτή τη διαδικασία, να χάνει ένα παιδάκι μπορεί να καταλάβει. Και εμείς δυο χρόνια ζοριστήκαμε, δεν πιάσαμε εύκολα παιδί».

