Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης έζησαν χθες, Κυριακή 22/2, μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και ευτυχία, αφού ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι τέλεσε θρησκευτικό γάμο, σε μια λαμπερή και ιδιαίτερα συναισθηματική τελετή, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και στενούς φίλους.

Η δημοσιογράφος εντυπωσίασε με το νυφικό της, το οποίο ήταν φτιαγμένο από τούλι και ξεχώριζε για την κομψότητα και τη ρομαντική αισθητική του. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό πέπλο που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος της εμφάνισής της. Ο γαμπρός εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, φορώντας μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν, αποπνέοντας διαχρονική φινέτσα.

Όμως, οι χαρές δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα, οι νεόνυμφοι προχώρησαν σε ακόμη μια ξεχωριστή στιγμή, πραγματοποιώντας την αποκάλυψη του φύλου του μωρού τους. Η Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Ιανουάριο, μοιράστηκε με τον σύζυγό της και τους καλεσμένους ένα συγκινητικό βίντεο, μέσα από το οποίο αποκαλύφθηκε ότι περιμένουν αγόρι.

Η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός ήταν εμφανείς, με το ζευγάρι να βιώνει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του. Γάμος και επικείμενη γέννηση του πρώτου παιδιού τους σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο αγάπη, αισιοδοξία και οικογενειακή ευτυχία.

Μια ημέρα που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και στους δύο, αφού συνδύασε την αρχή της κοινής πορείας τους ως σύζυγοι, με την προσμονή για τον ερχομό του γιου τους.

govastiletto.gr – Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Οι εκλεκτοί καλεσμένοι που έδωσαν το «παρών» στον γάμο τους στην Πεντέλη