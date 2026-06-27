Η Μπάγια Αντωνοπούλου απολαμβάνει τις τελευταίες όμορφες στιγμές της εγκυμοσύνης της, και ετοιμάζεται να κρατήσει σύντομα στην αγκαλιά της το γιο της, που θα πάρει το όνομα Γιώργος.

Λίγο πριν από τον ερχομό του μικρού της πρίγκιπα, η δημοσιογράφος διοργάνωσε ένα παραμυθένιο baby shower, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους συγγενείς και στενούς φίλους, που θέλησαν να μοιραστούν μαζί της τη χαρά της αναμονής.

Η διακόσμηση κινήθηκε σε γαλάζιες, λευκές και μπεζ αποχρώσεις, με εντυπωσιακές συνθέσεις από μπαλόνια και θεματικές λεπτομέρειες αφιερωμένες στο αγοράκι, που θα έρθει σύντομα στον κόσμο. Ξεχωριστή θέση στο χώρο είχε η πινακίδα με την επιγραφή «Baya’s Baby Shower», ενώ το σκηνικό συμπλήρωναν γλυκές δημιουργίες εμπνευσμένες από το θέμα της εκδήλωσης.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν λαχταριστά donuts με γαλάζια επικάλυψη, cake pops διακοσμημένα με μικρά αρκουδάκια, αλλά και μια όμορφη τούρτα, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η μέλλουσα μαμά επέλεξε για την περίσταση ένα αέρινο γαλάζιο φόρεμα, που αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλιά της, ποζάροντας χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Νίκο Κώτση και κρατώντας μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπάγια Αντωνοπούλου – Κώτση (@bayaant)

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