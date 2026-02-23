Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπό άκρα μυστικότητα, η γνωστή δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύντροφός της, επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026. Το μυστήριο τελέστηκε στην Πεντέλη, στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτου Ηλία, λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο παιδί τους.

Παρά την επιθυμία τους για ένα γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο, το «παρών» έδωσαν αγαπημένα πρόσωπα από το χώρο της δημοσιογραφίας και των επιχειρήσεων.

Το ζευγάρι πάντρεψαν οι στενοί φίλοι τους, Γιάννης και Ευγενία Φιλιππαίου, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Στην τελετή βρέθηκαν συνάδελφοι της Μπάγιας Αντωνοπούλου από τον ANT1 και άλλα μέσα ενημέρωσης, τιμώντας τη μακρόχρονη πορεία της στο χώρο.

Λίγες ημέρες πριν το γάμο, η Μπάγια Αντωνοπούλου γιόρτασε με τις κολλητές φίλες της σε ένα λαμπερό bachelorette party, οι οποίες φυσικά δεν έλειπαν από την πρώτη σειρά των καθισμάτων στην εκκλησία.

Η νύφη, που διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της λόγω της εγκυμοσύνης της, επέλεξε μια δημιουργία που αναδείκνυε τη σιλουέτα της με κομψότητα.

