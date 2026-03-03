Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης ζουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.

Το ζευγάρι ενώθηκε πρόσφατα με τα ιερά δεσμά του γάμου και περιμένει τον πρώτο καρπό του έρωτά του, μοιράζοντας τη χαρά του με τους διαδικτυακούς φίλους στο Instagram.

Σε πρόσφατη ανάρτηση, το ζευγάρι μοιράστηκε ρομαντικές πόζες στο Σούνιο, κοντά στην ακτή της θάλασσας, όπου η αγάπη τους φαίνεται να «λάμπει» στα μάτια τους.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Μπάγια έγραψε: «Εκεί που η θάλασσα συναντά τον ουρανό, δύο ψυχές έγιναν μία».

Οι κοινές τους αναρτήσεις δείχνουν ένα ζευγάρι συναισθηματικά δεμένο, με τρυφερότητα και αμοιβαία αγάπη που δεν κρύβεται.

View this post on Instagram A post shared by Wedding Photography & Cinematography (@orama_events)



