Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς η ζωή της αλλάζει ριζικά με τον πιο όμορφο τρόπο. Η γνωστή δημοσιογράφος και ο σύντροφός της, Νίκος Κώτσης, ανυπομονούν για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ενώ σχεδιάζουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με έναν γάμο-εξπρές, λίγο πριν υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Στην εκπομπή, Super Κατερίνα παρουσίασαν το προσκλητήριο του γάμου τους, όπου και έγινε γνωστό πως το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 22/2 στην Πεντέλη με κουμπάρους τον Γιάννη και την Ευγενία Φιλιππαίου.

Μετά το μυστήριο, θα ακολουθήσει γαμήλιο πάρτι στο σπίτι του ζευγαριού.

