Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, την Κυριακή 21 Ιουνίου, η Μπάγια Αντωνοπούλου προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφιερωμένη στον πατέρα της, τον οποίο έχασε όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα της προετοιμασίας του γάμου της. Στο τρυφερό στιγμιότυπο ποζάρει δίπλα στη φωτογραφία του πατέρα της, εμφανώς συγκινημένη.

«Λένε πως όταν ένας άνθρωπος φεύγει, μένει για πάντα στις αναμνήσεις μας. Εγώ πιστεύω πως κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Την ημέρα του γάμου μου κράτησα μια θέση για εκείνον. Ήθελα να είναι εκεί, όπως τον ένιωθα μέσα στην καρδιά μου.. Εύχομαι να είναι περήφανος για εμένα, για τη ζωή που χτίζω και για όλα όσα έρχονται. Να μας προστατεύει από εκεί ψηλά και να μας στέλνει πάντα την αγάπη και την ευλογία του. Και σε όλους εσάς που έχετε ακόμη τον μπαμπά σας δίπλα σας, αγκαλιάστε τον λίγο πιο σφιχτά σήμερα. Πείτε του πόσο τον αγαπάτε. Γιατί η αγάπη ενός πατέρα είναι ένα δώρο που μας συνοδεύει για πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Και σε εκείνους που λείπουν από τη γη, αλλά ζουν αιώνια στις καρδιές μας. Ρενέ μου, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο υπέροχος πατέρας», έγραψε στην ανάρτησή της η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπάγια Αντωνοπούλου – Κώτση (@bayaant)

Πώς πέθανε ο πατέρας της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έχει πει για τον θάνατο του πατέρα της: «Όταν 16 χρονών έπαθε καρκίνο ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και είχαμε έναν φοβερό δεσμό, στα 18 μου έφυγε από τη ζωή, αυτό το πράγμα δεν το αντιμετώπισα. Έκανα σαν να μην υπάρχει. Μετά από κάποια χρόνια και μπαίνοντας στη δουλειά τη δικιά μας, αισθανόμουν πάντα χάλια και πάθαινα διάφορα ψυχοσωματικά. Φοβόμουν να πάω σε ψυχολόγο. Αποφάσισα όμως 10 χρόνια μετά να πάω και από τότε, εδώ και έξι χρόνια, κάνω ψυχοθεραπεία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπάγια Αντωνοπούλου – Κώτση (@bayaant)

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